الجيش الإسرائيلي يعلن مصرع 8 جنود وضباط في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد ،مصرع 8 جنود وضابط في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد ، إن وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت تحدث هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن المضي قدما لإجراء صفقة الرهائن".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت، إنه وثق 2600 حالة اعتقال على أيدي القوات الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر، بينهم 40 طبيباً وثمانية صحفيين.

وأضاف المكتب أن الجيش الإسرائيلي هدم أكثر من 55 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة خلال الحرب. وأشار إلى أن القطاع بحاجة إلى 1000 شاحنة مساعدات، ومليون لتر من الوقود على الأقل يومياً "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه" في غزة.