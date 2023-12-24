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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلن تعزيز تسليح البحرية بصواريخ وطائرات هليكوبتر

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الأحد بإضافة صواريخ كروز الاستراتيجية من طرازي الطليعة وناصر وطائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر استخباراتية إلى بحرية الجيش الإيراني.

وقال قائد القوات البحرية الإيرانية: "سيتم اليوم ضم سفينة مجهزة بصاروخ ناصر ومداه أكثر من 100 كيلومتر للمنطقة البحرية الثالثة جنوب شرقي البلاد".
 

كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، أن الطائرة المسيرة التي استهدفت سفينة إسرائيلية قبالة سواحل الهند، أطلقت من إيران.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري السبت، إن سفينة تجارية تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مسيرة قبالة الساحل الغربي للهند مما أدى إلى نشوب حريق.

وأضافت أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع على متن السفينة، وهي ناقلة منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيري، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن الحادث وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي فيرافال بالهند.

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