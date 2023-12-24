اقتربوا من 500.. جيش الاحتلال يعلن حصيلة قتـ لاه منذ التصعيد في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن بلغ إجمالي عدد القـ تلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي إلي 485 قتيـ لا.



وذلك بعد أن أعلن أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد مقـ تل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن المضي قدما لإجراء صفقة الرهائن".



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت، إنه وثق 2600 حالة اعتقال على أيدي القوات الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر، بينهم 40 طبيباً وثمانية صحافيين.

وأضاف المكتب أن الجيش الإسرائيلي هدم أكثر من 55 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة خلال الحرب. وأشار إلى أن القطاع بحاجة إلى 1000 شاحنة مساعدات، ومليون لتر من الوقود على الأقل يومياً "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه" في غزة.

