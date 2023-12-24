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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: الحرب في غزة تتحدى المنطق والإنسانية

فيليبو جراندي
فيليبو جراندي

 

أكد المفوض الأممي لشؤون اللاجئين أن الحرب في غزة تتحدى المنطق والإنسانية وتهيئ لمستقبل أكثر كراهية وأقل سلاما،  وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

هل يمكن للاحتلال تنفيذ وعده باغتيال قادة حماس؟

مصادر عبرية: يحيي السنوار من يملك مفتاح وقف الحرب وليس الاحتلال.. تفاصيل


قال فيليبو جراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، اليوم الأحد، إن وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الوحيد للمضي قدما وإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف في تغريدة على منصة "إكس": "لكي تصل المساعدات إلى المحتاجين، ويتم إطلاق سراح الرهائن وتجنب المزيد من النزوح، وقبل كل شيء، إيقاف الخسائر الفادحة في الأرواح، فإن وقف وقف إطلاق النار الإنساني في غزة هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا". 
وقال إن "الحرب تتحدى المنطق والإنسانية وتهيئ لمستقبل مليء بالكراهية ولسلام أقل".
ويتواصل التصعيد والاقتتال في قطاع غزة، الأحد، وسط معارك ضارية للمقاومة مع الاحتلال الذي اعترف بمقتل ٨ من ضباطه وجنوده.
 يأتي ذلك فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر صهيونية مطلعة أن محادثات تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب، لم تحرز أي تقدم حتى الآن، مضيفة أن رئيس الحركة يحيي السنوار لا يكترث للصفقة لأنه ليس لديه مصلحة في إتمامها وفق الشروط الإسرائيلية.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، بمزيد من الضغط على الوسطاء لإنجاز الصفقة.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أيضا بأن حركة حماس قادرة على الصمود في وجه العمليات العسكرية، وتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة يوميا، بحسب الصحيفة.

 

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