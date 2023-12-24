بسبب صواريخ حزب الله.. إسرائيل تغلق مستوطنات قرب الحدود اللبنانية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية "، اليوم الأحد، إنه بسبب التحذيرات من إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان، قامت إسرائيل بإغلاق جميع مستوطنات الجليل الأعلى المحتل التي تبعد عن الحدود اللبنانية بمسافة تصل إلى أربعة كيلومترات، باستثناء مستوطنة كريات شمونة.

وأعلن حزب الله صباح اليوم، استهدف مواقع مدفعية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ديشون بالصواريخ وتحقيق إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال، إنه قصف "مركز قيادة" تابع لجماعة "حزب الله" اللبنانية، وعدداً من المناطق في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه رصد إطلاق عدد من القذائف من لبنان باتجاه مناطق مختلفة في شمال إسرائيل، مشيراً إلى أنه رد بقصف مصادر إطلاق القذائف.