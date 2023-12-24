تكدس عدد من الجثامين بمستشفى شهداء الأقصى إثر قصف إسرائيلي على وسط غزة

تداولت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد ، بتكدس عدد من الجثامين فوق بعضها في مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة، عرقل دفنهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي الي 485 قتيلا.

وذلك بعد أن أعلن أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد ،مقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد ، أن وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن المضي قدما لإجراء صفقة الرهائن".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت، إنه وثق 2600 حالة اعتقال على أيدي القوات الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر، بينهم 40 طبيباً وثمانية صحافيين.

وأضاف المكتب، أن الجيش الإسرائيلي هدم أكثر من 55 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة خلال الحرب. وأشار إلى أن القطاع بحاجة إلى 1000شاحنة مساعدات، ومليون لتر من الوقود على الأقل يومياً "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه" في غزة.