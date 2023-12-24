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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية خلال 2023.. 4300 طالب في 17 برنامجا بـ8 كليات

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

استقبلت جامعة حلوان الأهلية  4300 طالب منذ بداية العام الدراسي العام الدراسى 2023-2024، وتم تحقيق إيرادات العام الحالى ما يقرب من 160 مليون جنيه إلى الآن، وتم الانتهاء من عدد 17 برنامجا، من خلال 8 كليات، حيث بدأت جامعة حلوان الاهلية بـ 5 برامج خلال العام الجامعى -2022 - 2023 من خلال 3 كليات.


فجامعة حلوان الأهلية جامعة ولدت من رحم جامعة عريقة، وهو ماجعلها جامعة مميزة يقبل عليها الطلاب، وأبرزت الجامعة نجاحاً كبيراً منذ أن بدأ التقدم للجامعة وفقا للحد الأدنى المقرر للبرامج الدراسية، وجاء إنشاء جامعة حلوان الأهلية في إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ومن منظور الإتاحة والتوسع فى توفير فرص التعليم أمام الطلاب، حيث بدأت الدراسة بها في الأول من أكتوبر 2022 .


وأوضح د. السيد قنديل، أن جامعة حلوان الأهلية أنشئت بالقرار الجمهوري رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٢ ومقرها يقع في حرم جامعة حلوان – عين حلوان في مدينة حلوان، وتطبق جامعة حلوان الأهلية تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين على التنافس محليًا ودوليًا ليكونوا قادة المستقبل، وتقدم برامج تعليمية تخصصية بالمعايير الأكاديمية الدولية بما يتفق مع الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا وإقليميا ودوليا، وتسعى لتشجيع الابتكار والابداع والقيام بالأبحاث العلمية التطبيقية، وتسعى للربط مع الصناعة فى إطار مرن يسمح بالتحسن المستمر والحفاظ على القيم والاخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى، وتزويد المجتمع بقادة المستقبل القادرين على إحداث تغيير ملموس لأنفسهم ولوطنهم ومحيطهم الإقليمي والدولى بالإضافة إلى قدرتهم على تطوير حلول مبتكرة للمشكلات كباحثين واعدين ذو قدرة على التعلم مدى الحياة.

وأفاد الدكتور قنديل أن خلال هذا العام الدراسي طرحت جامعة حلوان الأهلية 17 برنامجا من خلال 8 كليات وهي كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عدد من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء وتحليل، الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.


وكلية الفنون والفنون التطبيقية وتتضمن عدد من البرامج وهى:التصميم الداخلى البيئى، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الاتصال البصرى وفنون الميديا، وكلية الهندسة وتتضمن برامج التالية: هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئى، هندسة الروبوتات والميكاترونيات، وكلية العلوم وتتضمن برنامج:التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

 

وأيضا كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن البرامج التالية:علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، هندسة برمجيات الوسائط المتعددة، بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعى وتتضمن برنامج:العلاج الطبيعي، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج:تكنولوجيا المختبرات الطبية.

 

هذا وقد عقد د.السيد قنديل عدداً من الاجتماعات مع منسقى الجامعة الأهلية لمتابعة آخر المستجدات بها، وحل أي مشكلات تقابلها، بجانب اجتماعات مع طلابها للاستماع إلى متطلباتهم، وعمل استبيانات لمعرفة آرائهم ومتطلباتهم، وكذلك متابعة انتظام سير العملية التعليمية والدراسة بجامعة حلوان الأهلية عقب بدء الدراسة بها، وتفقد الكليات والمنشآت ، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل.

Jobs Education الابحاث العلمية الابتكار والابداع الاقتصاد الرقمي التطور العلمي والتكنولوجي

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