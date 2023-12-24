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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعرف مميزات مبادرة مشروعك واحصل علي تمويل وترخيص لمدة 5 سنوات.. تفاصيل

مبادرة مشروعك
مبادرة مشروعك

تقدم وزارة التنمية المحلية من خلال مبادرة مشروعك لتنمية المشروعات المتوسطة والكبيرة مميزات كبيرة لتشجيع الشباب علي توفير فرص عمل لهم او للتوسع في مشروعاتهم المقامة بالفعل.

وتقدم مبادرة مشروعك العديد من المميزات التي يحصل عليها المشترك حيث توفر قروضا للمواطنين بمشاركة 6 بنوك وبمميزات تنافسية وافكارا للمشروعات ودراسة جدوي .

كيفية الانضمام لمشروعك

يمكن الانضمام لمبادرة مشروعك التابعة لوزارة التنمية المحلية،  من خلال مكاتب مشروعك المنتشرة في المحافظات والتي تبلغ 228 مقر .

_يمنح مشروعك  ترخيص مؤقتة للمشروعات لمدة 5سنوات .

-تقديم اوراق اثبات الشخصية وعقد التمليك او الايجار المنشأة التي سيقام بها المشروع "شرط مشروعك".

-عرض المشروع ودراسة الجدوي ان وجد او طلب نموذج من المشروعات الموجودة بالمقرات بالمحافظات.

-تسليم المستندات للمسئول بالمقر وانتظار الرد. 

 التمويل الذي يمنحه مشروعك  

_ يمول مشروعك المشروعات من  25 الف جنيه  وحتي  2 مليون جنيه حسب طبيعة المشروع ومدة السداد والسماح وسعر الفائدة يحدان وفق ما تسفر عنه دراسة المشروع.

وتهتم وزارة التنمية المحلية بتشجيع عملاء مبادرة مشروعك وتقدم لهم العديد من المساعدات في تسويق منتجاتهم  علي مستوي المحافظات بالتنسيق مع منصة أيادي مصر التابعة للوزارة  والاشتراك في المعارض الكبري الرسمية للدولة .

مبادرة مشروعك ترخيص لمدة 5 سنوات وزارة التنمية المحلي وزارة التنمية المحلية

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