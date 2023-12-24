سحب قرعة بطولة كأس الرابطة نهاية ديسمبر

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، يوم 31 ديسمبر الجاري، موعدًا لسحب قرعة بطولة كأس الرابطة.



في سياق آخر، كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة سبب عدم تأجيل مباريات بطولة السوبر المصري التي تقام في الإمارات لمدة 24 ساعة بناءً على طلب النادي الأهلي.. مضيفًا في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الأحد، أن "موعد بطولة السوبر المصري فى الإمارات تم تحديده منذ شهرين، وهناك صعوبة لنجد موعدا آخر مناسبا بسبب كثرة ارتباطات النادى الأهلى، وشهر ديسمبر كانت الموعد الأنسب لإقامة البطولة".



وتابع حسين أن تنظيم بطولة السوبر مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة ورابطة الدوري المصري، ورفضنا طلب الأهلى بسبب ارتباطات مجلس أبوظبي الأخرى بإقامة السوبر الإماراتي 29 ديسمبر وماراثون الشيخ زايد في القاهرة 30 ديسمبر وأعضاء المجلس كلهم سيتواجدون في القاهرة وبالتالي من الصعب تأجيل مباريات السوبر.