الأردن يؤكد عدم تأثر وارداته وصادراته بتحويلات الشحن البحري في باب المندب

قالت وزيرة النقل الأردنية، وسام التهتموني، اليوم الأحد، إن "تحويلات الشحن البحري في منطقة باب ‏المندب موضوع عالمي، وحتى الآن لم يتأثر الأردن بها".‏

وأوضحت الوزيرة الأردنية، خلال لقاء صناعيين مصدرين إلى أسواق أمريكية وأوروبية، أن "تغيير المسارات سيزيد المسافات وسيرفع تكلفة الشحن والتأمين، وأن الحكومة الأردنية تسعى دائما إلى إيجاد الحلول بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف استمرارية سلاسل التوريد"، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.

وأضافت: "العمل على المسار الأردني المصري كان قبل الأزمة الحالية، أي منذ قرابة سنتين بهدف وجود بديل للشحن من وإلى موانئ البحر المتوسط"، بحسب قولها.