هدد 10 فنانات غيرها.. اعترافات مجنون ريهام سعيد بعد توعده بقـ.ــتلها

حررت الإعلامية ريهام سعيد، محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد تتهم فيه شخصا مجهولا بمطاردتها برسائل نصية على هاتفها المحمول وعلى صفحتها الشخصية الموثقة، ويهددها بالقتل في حالة عدم الاستجابة.

اعترافات مجنون ريهام سعيد بعد تهديدها بالقتل

فحصت الأجهزة الأمنية الرسائل، وتبين أنها صادرة من حساب يدعى «حسام»، وتمثلت نص الرسائل: «أنا هــ.قتلك يا ريهام»، وتم تتبع الحساب حتى تم التوصل إلى الأدمن به، وتبين أنه طالب مقيم بمحافظة سوهاج وتم ضبطه، وبحوزته جهاز حاسب آلى "لاب توب"- هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه للواقعة".

كما تبين قيامه بإرسال رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.