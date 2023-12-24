ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 103 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة

أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 103 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، الأحد، تكدس عدد من الجثامين فوق بعضها في مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة، ما عرقل دفنهم.

وقالت كتائب القسام، اليوم الأحد: "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي بلغ 485 قتيلا، وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة في قطاع غزة.