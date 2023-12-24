الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 750 عسكريا وإسقاط 4 مقاتلات و49 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 750 قتيلا وجريحا.

بالإضافة إلي إسقاط 4 مقاتلات و49 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كان قد قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن روسيا أطلقت 15 طائرة مسيرة على كييف، معظمها في جنوب البلاد، خلال الليل، ولكن نجحت الدفاعات الجوية الأوكرانية في إسقاط 14 منها.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية عبر منصة التواصل الاجتماعي “تلجرام”: "نتيجة للقتال الجوي، دمرت القوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية 14 طائرة روسية في مناطق ميكولايف وكيروفوهراد وزابوريزهيا ودنيبرو وخميلنيتسكي".

وأضافت أن الطائرات بدون طيار انطلقت من الساحل الشرقي لبحر آزوف في روسيا.

