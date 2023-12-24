الخارجية اليمنية: نرحب بإعلان المبعوث الأممي لخارطة طريق لوضع حد للحرب

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية عن "ترحيبها بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ‏إلى اليمن، هانس غروندبرغ.



وذلك بشأن الجهود المبذولة للتوصل لخارطة طريق برعاية الأمم المتحدة لإنهاء ‏الحرب، التي تسببت بها جماعة "أنصار الله" اليمنية‎."، حسبما جاء في البيان.



وجددت الوزارة في بيان لها "التأكيد على تعاملها الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية، وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني".



و أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن "شكرها لكافة الجهود التي بذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية"، بحسب البيان.