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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنفيذ الصيانات الدورية للآلات والمعدات الزراعية وتدريب الطالبات عليها

وكيل التعليم بالغربية يباشر انتظام العملية التعليمية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

باشر  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في جولة تفقدية  انتظام العملية التعليمية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

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وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات.

وخلال المتابعة اطمأن وكيل الوزارة إلى حسن سير العملية التعليمية، ونظافة المدرسة وانضباطها، حيث قام بمتابعة عدد من الأقسام بالمدرسة، وأوصى بضرورة إجراء الصيانة الدورية للآلات والمعدات الزراعية، وتدريب الطالبات عليها، وضرورة حصر كافة الأعطال وإصلاحها.

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وخلال متابعته للمدرسة، شدد وكيل الوزارة على التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوفير أرقام الطوارئ في أماكن واضحة، وتدريب الطلاب على استخدام طفايات الحريق، والاستعداد لاستقبال الاختبارات العملية والنظرية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

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