ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تصدرت الفنانة ميساء مغربي محركات البحث جوجل بعد تصريحاتها الجرئية التي اطلقتها عبر برنامج برنامج عندي سؤال حيث كشفت عن رأيها في تعدد الزوجات والخيانة الزوجية .

تصريحات الفنانة ميساء مغربي

قال الفنامة ميساء مغربي فى لقاء ببرنامج مع الاعلامى محمد قيس: الخيانة أغفرها لأنها نسبية، الخيانة الجسدية لا تعنيني، لأني أعرف إن جوزي في لحظة ما أخطأ وعمل علاقة لمدة ليلة واحدة مع حد بسامح فيها.. مش بمحي تاريخي معاه وذكرياتي عشان علاقة ليلة واحدة.. لكن لو في علاقة مع بنت تانية مستمرة دي أعتبرها خيانة وهنا بشوف إن في حاجة ناقصاني بيدور عليها برة".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.