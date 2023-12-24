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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه .. 6اشخاص ممنوعون من تناول البصل نهائياً.

البصل
البصل

يعد البصل من الخضروات والأطعمة التي تحتوي على فوائد عظيمة منها الحفاظ على الصحه ، ويمكن أن يساهم في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، كما إنه يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في مكافحة الالتهاب وتحسين الصحة العامة،وعلى الرغم من فوائده هناك فئات ممنوعة من تناوله،وفقالموقع
Healthing eating


فئات ممنوعون من تناول البصل:


مرضى القولون العصبي:

يؤدي تناول البصل إلى ظهور أعراض القولون العصبي أو تفاقمها، ولهذا يضطر الناس إلى تجنب تناوله.

حساسية البصل :
ينبغي للأشخاص الذين يعانون من حساسية البصل أن يتجنبوا تناوله، قد يكون تناول البصل سبباً في ظهور أعراض مثل الطفح الجلدي وسيلان الأنف واحمرار العين.

النساء الحوامل:
يسبب تناول البصل النئ حرقة المعدة خلال هذه الفترات ، كما ينبغي على النساء الحوامل التقليل من كمية البصل التي يتناولنها يومياً.

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ارتجاع المريء:
البصل يؤدي إلى الحموضة وألم الصدر وضيق التنفس وصعوبة البلع،لأنه يتسبب في ارتخاء العضلة العاصرة المريئية ما يسمح لحمض المعدة بالارتداد إلى حلق، ويجب على مرضى ارتجاع المريء تجنب تناول البصل.

السكري:

نظراً لأحتواء تناول البصل يؤدي إلى تراجع الجلوكوز في الجسم خصوصًا عند تناوله بكميات كبيرة فيقوم البصل بخفض مستويات السكر في الدم، لذلك ينبغي على مرضى السكري فحص مستويات السكر في الدم قبل تناوله لأنه يخفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

الجلطات الدموية:

نظرًا لأنه من الأطعمة التي تتسبب في زيادة سيولة الدم، ما يعرضهم لخطر النزيف، يمنع الأشخاص الذين يحصلون على الأدوية المضادة للجلطات تناول البصل.

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