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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مساكن بهتيم إسكو بشبرا الخيمة بتكلفة 8.5 مليون جنيه

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية تفقد خلالها أعمال رصف وتطوير منطقة مساكن بهتيم إسكو خلف مبنى حي شرق شبرا الخيمة بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية ضمن مشروع التطوير الحضري لعدد من مناطق الحي لتوفير حياة كريمة للمواطنين بتلك المناطق والعمل علي تحسين جودة الحياه والحفاظ على المظهر الحضاري .
وتفقد المحافظ أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع التي تزيد مساحتها عن 4 متر وأعمال الرصف ببلاط الإنترلوك للشوارع الأقل من 4 متر، وقد تم مراعاة المواصفات القياسية للرصف ورفع مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالطريق ودهان البدورات والأرصفة الجانبية .
وأكد المحافظ أنه تم عمل رصف للشوارع بالكامل بالأسفلت وببلاط الإنترلوك وعمل أرصفة، وسيتم استغلال الفراغات في إنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين، كما وجه المحافظ أيضا بدهان واجهات العمارات بالكامل من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى نموذج حضاري وجمالي يحتذى به.
جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة .

القليوبية محافظ القليوبية شرق شبرا الخيمة بهتيم شبرا الخيمة صندوق التنمية الحضرية

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