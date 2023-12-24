أنقذوا "رغد".. طفلة تعاني من ضمور العضلات الشوكي وتبحث عن العلاج

ناشدت والدة الطفلة “رغد” البالغة 3 سنوات، المسئولين، إنقاذها من مرض ضمور العضلات الشوكي، وتوفير تكلفة علاجها لإنقاذ حياتها.

وقالت والدة الطفلة “رغد”، لـ "صدى البلد"، إنها ابنتها تعاني من ضمور العضلات الشوكي وهو المرض ذاته الذي يعاني منه مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق.

وأضافت أن “رغد” حالياً تتواجد بالمستشفى وفي حالة صعبة، وتحتاج إلى علاج يسمى “الريسدبلام” الذي يمنع وصول الضمور لعضلة القلب؛ وهو ما قد يؤدي للوفاة فى الحال.

واختتمت والدة رغد، قائلة "نفسي بنتي تعيش وتبقي كويسة"، موضحة أن تكلفة الدواء كبيرة وقد تصل إلى 55 ألف جنيه.

يذكر أن الطفلة "رغد" ولدت لأبوين طبيعيين، لم يظهر عليها شيء رغم أنها أصيبت بالمرض حين ولدتها ولكن اكتشفت والدتها المرض وهي فى عمر الشهرين، ثم بدأت مرحلة الفحوصات، ورسم أعصاب وعضلات وتحليل وتحليل جيني، وكان التشخيص بـ"ضمور عضلات شوكي".

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