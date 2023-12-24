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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ هندسة بترول: أسواق النفط تشهد حربا باردة بين روسيا والغرب

اسعار النفط
اسعار النفط

قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة، إنّ العالم يشهد حربا باردة بين روسيا من جهة، والولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة، حيث يحاول كل طرف تحقيق أهدافه على حساب الآخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الصراع بين الجانبين انتقل إلى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وأنّ خروج أنجولا موخرا من منظمة أوبك تسبب في ارتباك كبير بأسواق النفط العالمية.

وأوضح أن الدول الغربية كانت وراء قرار أنجولا بالخروج من المنظمة، وأوضح أنه حتى آخر وقت، كانت "أوبك +" تسيطر بشكل واضح على أسعار النفط، وتواجه قرارات الغرب بتخفيض الإنتاج، وكانت تتحكم في ذلك بشكل مطلق.

سقف الإنتاج

أشار إلى أنه عندما كانت هناك قرارات بتحديد سقف الإنتاج من خلال الدول الأوروبية، فلم تحقق تلك القرارات أي نتائج إيجابية، لكن المشهد الآن في انتظار رد فعل قوي من جانب "أوبك +"، التي تضم حوالي 23 دولة منتجة للنفط.

ونوه بأن أنجولا تنتج حوالي 1.1 مليون برميل يومياً، وهذه الكمية ليست بالرقم الكبير، ولكنها أحدثت ارتباكاً كبيراً في الأسواق العالمية، معرباً عن اعتقاده أن تتراجع المنظمة نفسها في القريب العاجل.

أسواق النفط العالمية البترول والطاقة الدول الأوروبية النفط العالمي الولايات المتحدة دول الغرب قناة إكسترا

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