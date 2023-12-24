جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالقاهرة تثير الجدل|وأمهات مصر: نطالب بتعديلها

أصابت جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة ، أولياء الأمور بحالة من الغضب التي عبروا عنها بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار.. قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن هناك شكاوى كثيرة من جانب أولياء الأمور حول مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة القاهرة.

وقالت “عبير”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن أولياء أمور طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي اعترضوا على مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة القاهرة والتي تبدأ ٢ يناير وحتي ١٠ يناير، مشيرين إلى أن هذه المواعيد لم تراعِ أن الطلاب مضغوطون في امتحانات الشهر والمهام والمواد الإضافية، فضلا عن أنه لم يتم مراعاة أن عيد الإخوة المسيحيين يوم ٧ يناير.

وأضافت “نطالب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بـ تعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة القاهرة أسوة بمحافظة الجيزة التي تم تعديل جداولها لتبدأ ٩ يناير، وباقي المحافظات”.

ومن جانبهم.. تفاعل العشرات من أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للتعبير عن غضبهم من جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة ، حيث قالت إحدى أولياء الأمور، "ياريت القاهرة تمتحن يوم ٩ يناير لسنه سادسة والإبتدائي، احنا اصلا لسه مخلصين الامتحان كده كتير اوي على أولادنا وعلينا كده مش تعليم خالص دول أطفال".

وأضافت أخرى، "المحافظات الأخرى أجلت جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 ليوم ٩ ويوم ١٣ يناير، المفروض القاهرة تراعي الكلام ده، نرجو من الوزير والمحافظ سماع اعتراضات أولياء الأمور".

وذكرت ولي أمر أخري: “القاهرة قررت بدء جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 " بدري جداً " ، احنا لسة بنمتحن المهام والمواد الإضافية، كدا حرام ياريت يبقى زينا زي المحافظات الباقية يوم 9، الطفل مش هيلحق يفصل يوم".

جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة

وكان قد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية ، حيث تقرر أن تجرى امتحانات نصف العام 2024 القاهرة خلال الفترة من ٢ يناير إلي ٢٤ يناير ٢٠٢٤

ومن المقرر أن بدء جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة لطلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء ٢ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ .



وتبدأ جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة لطلاب النقل الإعدادي وما يعادله ( المهنية ، الرياضية ، الصم ، المكفوفين) من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ .

وتبدأ جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من الاربعاء ١٧ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

وتبدأ جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة لطلاب النقل للتعليم الثانوي من الأحد ١٤ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

وتبدأ جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة ، لطلاب النقل للتعليم الفنى من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢٤

وفي إطار الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية ، أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه سيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق ( ٢ ، ٣ يناير ) ، كما سيتم إمتحان المواد خارج المجموع وفق ظروف كل إدارة تعليمية .

جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة