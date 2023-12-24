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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. بيع 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد لرجل أعمال

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد رسميًا، اليوم الأحد، توصله لاتفاق مع جيم راتكليف، يقضي بشراء رجل الأعمال البريطاني، 25% من أسهم النادي الإنجليزي.

وكان الشيخ القطري حمد بن جاسم، قريبًا من شراء مانشستر يونايتد بالكامل، قبل تراجع ملاكه عائلة جليزر عن بيع كامل الأسهم، ليقرر الأول الانسحاب من الصفقة.

وكانت عائلة جليزر قد عرضت مانشستر يونايتد للبيع في شهر نوفمبر الماضي، لكن الصفقة لم تتم حتى الآن، لعدم تلقي العرض المطلوب بقيمة 10 مليار جنيه إسترليني.

ووفقا لبيان أصدره مانشستر يونايتد عبر موقعه، فإن جيم راتكليف، رئيس شركة "إنيوس" رابع أكبر شركة كيماوية في العالم تمكن من الاستحواذ على 25% من أسهم نادي النادي، وذلك بعدما كان يريد الحصول على 70% من قبل.

وسيكون راتكليف المسؤول عن إدارة ملف كرة القدم في النادي، الذي يعاني منه مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة.

ويشمل ذلك، جميع الجوانب في كرة القدم، من خلال الأكاديميات وفرق الرجال والسيدات، إلى جانب مقعدين في مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات، سواء النادي أو شركة مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد جيم راتكليف راتكليف أسهم النادي الإنجليزي شراء مانشستر يونايتد شركة كيماوية شركة إنيوس كرة القدم

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