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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: أزمة سد النهضة لا يجب أن تطرح في الإعلام

نشات الديهي
نشات الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي،  إن أزمة سد النهضة لا يجب أن تناقش في الإعلام، معقبًا: "في ملفات ومفاوضات لا يجب أن تجرى عبر وسائل الإعلام، لأن التسخين على وسائل الإعلام قد يؤدي إلى عرقلة المفاوضات وجهود الوصول إلى حل للأزمة".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الإعلام عليه أن يساعد الدولة،  وعدم نشر أي أخبار بهدف الترند أو الدعاية، موجهًا حديثه للإعلام  قائلاً: "هناك بعض القضايا لا يجب أن تثار على وسائل الإعلام" .

وأشار إلى أن الوضع المقبل صعب، ومن الضروري التوحد من أجل مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية ، لافتا إلى أن أقبال المصريين بكثافة على الانتخابات لم يكن انتخابًا لشخص الرئيس فقط ، ولكنه كان دعمًا لمواقف الرئيس الوطنية تجاه القضية الفلسطينية.

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