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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لإنشاء قسم قضائي.. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية

صدى البلد

وقع المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، بروتوكول تعاون، اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، بين هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية - الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في ج م ع - بموجبه يتم إنشاء قسم قضائي للهيئة بالصندوق، وفقا لما تم الاتفاق عليه بالبروتوكول.

حضر حفل التوقيع كل من الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، سماء أنور محمد الصادق رئيسة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

ومن جانب هيئة قضايا الدولة حضر كل من  المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني و المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة المستشار ياسر البدري عضو المكتب الفني المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الدكتور محمد فريد صالح الدكتور محمد فريد هيئة العامة للرقابة المالية رئيس هيئة الرقابة المالية نائب رئيس قضايا الدولة

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