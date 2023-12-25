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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهات السوبر

صدى البلد

قال الإعلامي وليد الحديدي أن محمود الخطيب رئيس الأهلي عقد جلسة مع لاعبي الأهلي عقب التتويج بالبرونزية والمشاركة في السوبر المصري  وقال لهم هذا قدركم وقدر كل من ينتمى للأهلى .. ليس هناك مجال ووقت كاف للاحتفالات، سنغلق الملف تماما ونركز فى بطولة السوبر المصرى للأبطال التي تبدأ بمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم فى نصف نهائى البطولة.

 

أضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC الفضائية: "الخطيب خلال كلمته إنجاز البرونزية جاء بعد تعب طويل ومجهود كبير لكن لا مجال للاحتفالات فالأمر انتهى تماما والتركيز حاليا فى بطولة السوبر المصرى وطالبهم ببذل أقصى الجهد للتتويج باللقب.

وأشار إلى أن رئيس الأهلي أخطر خالد بيبو مدير الكرة بإبلاغ اللاعبين بصرف 50 ألف جنيه مكافأة استثنائية بعد البرونزية بخلاف ما تنص عليه اللائحة والتي يحصل اللاعب على 250 ألف جنيه في حالة  الحصول علي ميدالية في المونديال وأن إجمالي المكافأت تصل إلي 300 ألف جنيه لكل لاعب وذلك بعد الأداء المشرف الذي قدمه الفريق بالبطولة.

 

وأوضح الحديدي، أن محمود الخطيب رئيس النادي أكد أن بطولة السوبر المصري سيكون لديه مكافأت مضاعفة عن مونديال الأندية من أجل تعويض خسارة بطولتي السوبر والدوري الأفريقي في بداية الموسم الجاري.

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