نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والتي نستعرضها فيما يلي:
12 جمادي الثاني.. مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 25 ديسمبر
يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، الموافق 12 جمادي الثاني ١٤٤٥ هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 25 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية
عيار21 وصل 3060 جنيها... ارتفاع غير مسبوق لـ الذهب في نهاية تعاملات أمس
يستحوذ الذهب على اهتمام الكثير من المواطنين كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة. رصدت عدسة صدى البلد أسعار الذهب ختام تعاملات امس الأحد بعد انخفاضه. وعاودت أسعار الذهب في الارتفاع مساء امس ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية
سعر الدولار رسميا في مصر
استقر سعر الدولار في مصر رسميا ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس الماضي، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي.