عيار21 وصل 3060 جنيها... ارتفاع غير مسبوق لـ الذهب في نهاية تعاملات أمس

يستحوذ الذهب على اهتمام الكثير من المواطنين كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة.

رصدت عدسة صدى البلد أسعار الذهب ختام تعاملات امس الأحد بعد انخفاضه.



وعاودت أسعار الذهب في الارتفاع مساء امس ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

وخلال الـ 30يوما الماضية، شهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة حيث ارتفع سعر جرام الذهب نحو250 جنيها تقريبا.

وسجل سعر الذهب عالميا 2052 دولارا للاوقية .وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي، حيث تتراوح زيادة الأسعار بمتوسط 250جنيها للجرام على مدار الـ 30 يوم الماضية.

وقال احمد فهمي احد تجار الذهب: ارتفع الذهب خلال الفترة السابقة وبدأ في الارتفاع بسبب التوتر الموجود بالمنطقة حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الي 3497 جنيها وعيار 21 وصل سعره الي 3060 جنيها وعيار 18 الي 2623 جنيه.

وأشار إلى أن الإقبال الفترة الحالية علي السبائك الذهب والجنيهات الذهب للحفاظ علي سعر صرف الجنيه امام الدولار مشيرا ان أسعار مصنعية السبائك الذهب والجنيهات الذهب تتراوح من 55 جنيها للجرام لتصل الي 70 جنيها باختلاف الوزن، اما المشغولات الذهبية تبدا مصنعيتها من 100 جنيه ويمكن ان تصل 200 جنيه بتختلف باختلاف شكل المشغولات ووزنها.

https://fb.watch/p7ZQkqc3RS/?mibextid=9R9pXO