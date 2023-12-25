التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا في ترعة بـ القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا في ترعة وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة مركز بنها، يفيد بمصرع الصغير مالك جمال 8 سنوات ، مقيم قرية الشموت التابعة لدائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرعه خلال لهوه وسقوطه في الترعة.



وأشارت أهلية الطفل خلال البلاغ، إلى أن الصغير متغيب منذ 4 أيام، وتحرر المحضر بالواقعة، ولم يتهموا أي شخص بالتسبب في الواقعة ولا توجد شبهة جنائية، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.



وشيع أهالي قرية الشموت في مدينة بنها بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير، في مقابر الأسرة وسط أحزان الجميع، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.