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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

واقعة خطف بالأسانسير.. والدة الطفلتين: نفسي أشوف بنتي حنين

صدى البلد

 

نفسي اسمع صوت بنتي.. بهذه الكلمات روت والدة طفلتي واقعة خطف الاسانسير بمدينة نصر آخر تطورات القضية التي أثارت الرأي العام خلال الأيام الماضية بعد تداول مقطع فيديو لشخصين قاما بخطف نجلتيها.

قالت هبة حسن والدة الطفلتين في تصريحات لصدي البلد : بناتي جني وحنين اتعرضوا لضغط نفسي صعب الفترة دي بسبب اللي اتعرضوا ليه من رعب لحظة خطفهم من الاسانسير بعد أن دبر والدهما الواقعة و اتفق مع شخصين لتنفيذها.

تابعت والدة طفلتي خطف الاسانسير: معاملة والدهم كانت صعبة جدا وعنيفة من بداية جوازنا ودة اثر بعد كدة علي الحالة النفسية لبناتي وحاولت ابعدهم عن المشاكل ولكن والدهم مشاكله مش بتنتهي و تصرفاتوا غير مسئولة.


وأضافت والدة جني وحنين : يوم الواقعة بناتي كانوا راجعين من المدرسة والمتهمين كانوا في انتظارهم قدام الاسانسير زي واول ما وصلوا بناتي تعرضوا ليهم زي ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي رصد لحظة التعدي عليهم وخطفهم.


وأشارت والدة طفلتي الاسانسير : بنتي جني التي تبلغ من العمر 14 ، كلمتي يوم الواقعة وقالتلي أن في شخصين خطفوا بنتي حنين وقتها كنت في الشغل ورجعت البيت وعرفت من حارث العقار أن الشخصين كانوا بيحاولوا يخطفوهم وان قدر ينقذ بنتي جني ومقدرش يمنعهم من خطف حنين  وعرفت بعدها أن والدهم هو اللي دبر واقعة الخطف وأنه سافر ببنتي حنين برة مصر.

واختتمت والدة الطفلتين : بنتي حنين  التي تبلغ من العمر 11 سنة  كلمتني 3 مرات بعد واقعة خطفها وكان واضح علي الله صوتها الخوف والرعب من اللي حصل وكانت بتقولي "أنا خايفة يا ماما وكنت فاكره اني هشوفكم في المطار وقولي لأختي جني أنها محظوظة اكتر مني و بابا كان بيحاول يحط ليا حاجه في العصير اعتقد منوم ، نفسي اجي ليكوا ، بحبكم و لكن الاتصال انقطع تماماً ".


واستكملت والدة الفتاة بانها تتمني عودة ابنتها حنين لحضنها مرة تاني.

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