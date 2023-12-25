كتائب القسام: مصرع 48 جندياً إسرائيليا وإصابة العشرات بغزة خلال 4 أيام

كشفت كتائب القسام إدعاءات قوات الاحتلال و الاحصائيات التى ينشرها بشأن اعداد الجنود القتلي في معارك غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مـقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 4 أيام فقط.

وتنتشر قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الإثنين، في أحياء قرية برقة شمال غرب نابلس وتداهم عددا من منازل الفلسطينيين.

وأفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية ، بإصابة جندي إسرائيلي من قوات الاحتياط بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي آخر خلال المعارك في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقد أعلنت المعارضة الإسرائيلية أن إعادة المحتجزين أولويتنا والخيارات غير جيدة.