الصين تطلق أربعة أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية

أطلقت الصين، اليوم “الإثنين”، أربعة أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء بنجاح.

وانطلقت الاقمار من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين.

وقالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، إنه تم إطلاق هذه الأقمار، التي تنتمي إلى نظام "تيانمو- 1" للأرصاد الجوية، على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو- 1 إيه"، ودخلت إلى المدار المخطط لها بنجاح.

وأشارت إلى أن الأقمار ستستخدم بشكل رئيسي لتقديم خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية.

وتعد هذه المهمة رقم 23 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو- 1 إيه".