صحف الكويت اليوم.. الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم المغازي.. والصحة العالمية تندد بالقضاء علي النظام الصحي بغزة

الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

البحرية الإيرانية تتسلم صواريخ كروز جديدة مداها ألف كيلومتر

الصحة العالمية تندد بـ «القضاء على» النظام الصحي في غزة

الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية

اهتمت الصحف الكويتية اليوم الاثنين، بعدة أحداث عالمية و محلية، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

فجاء في صحيفة “القبس” أن وسائل إعلام عربية قالت اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال جدد غاراته على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في مخيم المغازي؛ بعد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 70 شهيدا، وإصابة العشرات.

وأوضحت صحة غزة، أن “القصف الإسرائيلي على المغازي طال 4 منازل مأهولة، تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة وأبو رحمة”.

بدوره، قال مستشفى الأقصى في غزة، إن “أغلب ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيمي البريج والمغازي من الأطفال والنساء وكبار السن”.

وذكرت صحيفة “الأنباء” أن وكالة الأنباء الإيرانية أفادت بإضافة صواريخ كروز الاستراتيجية من طرازي الطليعة وناصر وطائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر استخباراتية إلى بحرية الجيش الإيراني.

وقال قائد القوات البحرية الإيرانية: "سيتم اليوم ضم سفينة مجهزة بصاروخ ناصر ومداه أكثر من 100 كيلومتر للمنطقة البحرية الثالثة جنوب شرقي البلاد".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، امس الأحد، أن الطائرة المسيرة التي استهدفت سفينة إسرائيلية قبالة سواحل الهند، أطلقت من إيران.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري السبت، إن سفينة تجارية تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مسيرة قبالة الساحل الغربي للهند مما أدى إلى نشوب حريق.

واضافت صحيفة الأنباء أن أعرب تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن قلقه العميق إزاء التدهور الشديد في النظام الصحي في غزة، واصفا إياه بـ"المأساة".

وفي بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، لفت تيدروس الانتباه إلى التحديات التي يواجهها المهنيون الطبيون في المنطقة وأكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار.

وقال تيدروس على موقع X، إن تدمير النظام الصحي والمستشفيات في غزة هو مأساة، وفي مواجهة انعدام الأمن المستمر وتدفق المرضى الجرحى، نرى الأطباء والممرضات وسائقي سيارات الإسعاف وغيرهم يواصلون السعي لإنقاذ الأرواح.

واعترف رئيس منظمة الصحة العالمية بالتفاني الملحوظ للعاملين الطبيين في غزة، الذين، على الرغم من الظروف الصعبة المتزايدة، يواصلون جهودهم لتوفير خدمات الرعاية الصحية الحيوية.

وسلط الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها أخصائيو الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع انعدام الأمن المستمر وتدفق المرضى الجرحى.

وجاء في صحيفة “الراي” أن أطلقت الصين، اليوم “الإثنين”، أربعة أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء بنجاح.

وانطلقت الاقمار من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين.

وقالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، إنه تم إطلاق هذه الأقمار، التي تنتمي إلى نظام "تيانمو- 1" للأرصاد الجوية، على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو- 1 إيه"، ودخلت إلى المدار المخطط لها بنجاح.

وأشارت إلى أن الأقمار ستستخدم بشكل رئيسي لتقديم خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية.

وتعد هذه المهمة رقم 23 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو- 1 إيه".