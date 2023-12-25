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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الغربية تنظم اللقاء التوعوي الثاني عن ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

شهد  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم ، اللقاء التوعوي عن "ترشيد استهلاك الكهرباء بالمبان الحكومية"، والذي أقيم بمركز التنمية المهنية بالغربية. 

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استهدف اللقاء التوعوي اليوم متدربي إدارات كل من قطور، وبسيون، وكفر الزيات، والسنطة، وسمنود، وتناول عدداً من المحاور، أهمها التغيرات المناخية، أهداف التنمية المستدامة، ترشيد وكفاءة الطاقة الكهربية، مصادر الطاقة الكهربية الجديدة والمتجددة، البصمة الكربونية، البصمة البيئية، والبصمة المائية، كيفية الوصول إلى كفاءة استهلاك الطاقة الكهربية، وآليات المحاسبة في فواتير الكهرباء، وترشيد الاستهلاك.

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبإشراف د. مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وبالتعاون مع وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية المستدامة دكتور مهندس جيهان عبد العزيز، وفي إطار خطة اهتمام الوزارة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربية التقليدية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة.

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كما وجه وكيل الوزارة الحضور، إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه اللقاءات التوعوية، والتي تضم أفضل المدربين، وتساعدنا على العمل على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وبخاصة في المدارس والمعامل وحجرات الأنشطة، والعمل على توفير الطاقة قدر الإمكان، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والجديدة.

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