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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة سوهاج يشارك في أعمال لجنة مجلس الشيوخ

صدى البلد

شارك الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج ضمن وفد وزارة الصحة لحضور أعمال لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وعقدت اللجنة برئاسة الدكتور علي مهران وحضور السادة النواب الدكتور محمود ابوسديرة واللواء مجدي القاضي والدكتور أحمد ابوالدهب  أعضاء مجلس الشيوخ.

وناقشت اللجنة المشروعات القائمة والخاصة بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج، حيث تم استعراض عدد منها ونسب التنفيد والمعوقات والعقبات التي من شأنها أن تؤثر علي مواعيد الانتهاء من الأعمال بتلك المشاريع واستلامها والبدء في تجهيزها وفق الضوابط و الأكواد المقررة لها وتشغيلها.

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وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القطاع الصحي بالمحافظة  يشهد تطورا كبيرا بجميع القطاعات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما ثمن دور لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ومتابعتها المستمرة لكافة الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي.

كما قدم أبو هاشم الشكر والتقدير والاحترام للسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة سوهاج علي اهتمامهم البالغ بكافة الملفات المتعلقة بمصالح المواطنين ومتطلباتهم.

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