القبض على 3 أشخاص يتاجرون في العملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن (المنوفية- مطروح) من ضبط (حاصل على دبلوم ، ونجله "لهما معلومات جنائية") حال سيرهما عكس الاتجاه مستقلان مركبة "توك توك، بدون لوحات " بدائرة مركز شرطة بركة السبع.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية").

كما تم (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح).. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.