بعد اختفاء لأسابيع.. المعارض الروسي نافالني يعود للواجهة.. وتفاصيل عن سجنه الجديد

أفادت وسائل إعلام متفرقة، بأن المعارض الروسي أليكسي نافالني نقل الى مستعمرة جزائية في المنطقة القطبية الشمالية.

جاء ذلك بعد تقارير أفادت بأن زعيم المعارضة الروسية نافالني تغيب عن جلستي المحاكمة التي كان المقرر عقدهما عبر الفيديو يوم الجمعة الماضي، وفقًا لبيان صادر عن فريقه.

وقال فريق نافالني إنه مفقود الآن منذ 17 يومًا، ولا يُعرف مكان وجوده الحالي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت كيرا يارميش، المتحدثة باسم نافالني، اليوم الاثنين، إن المعارض الروسي موجود في مستعمرة جزائية في منطقة يامال نينيتس بالدائرة القطبية الشمالية وتبعد عن موسكو حوالي 2000 كلم.

وأضافت يارميش أن محامي نافالني تمكن من مقابلته اليوم الاثنين، لافتة إلى حالته جيدة.

وكانت المدة غير المسبوقة لغياب نافالني قد أثارت مخاوف بشأن سلامته.

وأعاد مساعدو نافالني، التأكيد على ضرورة الحصول على معلومات تخصه وعرضوا مكافأة بالعملة المشفرة للحصول على تفاصيل كاملة وموثوقة حول موقعه أو حالته.

والسبت الماضي، عبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن مخاوف بلاده بشأن مصير المعارض الروسي المحتجز، أليكسي نافالني.

وقال بلينكن عبر منصة "إكس": "نشعر بقلق بالغ بشأن مكان وجود المعارض الروسي المعتقل أليكسي نافالني".

وأضاف "أن نافالني أصبح الآن في عداد المفقودين في نظام السجون الروسي منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع".