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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: حملات مكبرة بشارع عثمان محرم لمنع التعدي على الطريق العام

رفع الإشغالات والتعديات
رفع الإشغالات والتعديات

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوي المواطنين بشارع عثمان محرم بالطالبية، بتعدي محل تجاري علي ارصفة المشاة والطريق العام ووضع إستاندات المعروضات والبضائع في نهر الطريق الامر الذي يعيق حركة سير المواطنين.


وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بسرعة فحص الشكوي والتعامل معها ومنع التعدي علي الطريق العام مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. 


وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية بتوجيه حملة علي شارع عثمان محرم والموقع محل الشكوي أسفرت عن رفع الإشغالات من الطريق العام مع غلق المحل وإتخاذ الإجراءات اللازمة. 


وشدد محافظ الجيزة علي رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية للموقع محل الشكوي لضمان عدم عودة الإشغالات مع تكثيف حملات منع الوقوف العشوائي للمركبات والانتظار بالجزر للوسطي للطريق لعدم التأثير على الحركة المرورية.

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الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شارع عثمان محرم محل تجاري محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية حي الطالبية

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