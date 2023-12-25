قرار عاجل من روسيا باعتقال رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية

أمرت محكمة محلية في موسكو باعتقال رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بتهم الإرهاب.

وقالت محكمة باسماني في بيان، اليوم الإثنين، إن بودانوف متهم بارتكاب 104 جرائم إرهابية منفصلة.

وصدر الأمر غيابيًا، ولكن في حالة تسليم بودانوف إلى روسيا أو احتجازه من قبل سلطات إنفاذ القانون الروسية، فسيتم احتجازه لمدة شهرين على الأقل.

وفي أوائل أكتوبر، حددت لجنة التحقيق الروسية بودانوف باعتباره واحدًا من أربعة من العقول المدبرة المشتبه بها لأكثر من 100 “هجوم إرهابي” استخدمت فيه طائرات بدون طيار استهدفت البنية التحتية المدنية الروسية.

وأمر حكم منفصل أصدرته محكمة منطقة ليفورتوفو في موسكو في أبريل باعتقال بودانوف فيما يتعلق بالتآمر الإرهابي والتعامل غير القانوني مع المتفجرات.

وقد أيد بودانوف علانية الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية، بما في ذلك الأراضي التي تعترف كييف بأنها تخضع لسيادة موسكو. وقد وصفها في البداية بأنها “أنشطة حزبية”، لكنه اعترف لاحقًا بمسؤولية الدولة الأوكرانية.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في أكتوبر أن الولايات المتحدة قادت عملية إصلاح واسعة النطاق للخدمات الخاصة الأوكرانية في أعقاب الانقلاب المسلح في كييف عام 2014.