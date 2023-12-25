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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال ضيافته مع محمود سعد.. محمد هنيدى يكشف عن علاقته بأحمد زكي

محمد هنيدى
محمد هنيدى

يحل النجم محمد هنيدي ضيفًا على برنامج "سولد أوت كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، يوم الجمعة المقبلة على قناة "CBC".

ويتحدث هنيدي ، خلال الحوار عن أهم محطات حياته المهنية وأبرز الشخصيات الفنية التي لعبت دورًا كبيرًا في حياته مثل أحمد زكي وعادل إمام ، وكذلك علاقته مع باقي أبناء جيله أحمد السقا وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز ومنى زكي وحقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

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محمد هنيدي 

كما يكشف عن كواليس أهم وأشهر أفلامه والمحطات السينمائية البارزة في مشواره، كما يتحدث أيضًا عن حياته الشخصية وعلاقته بزوجته وأولاده في حوار إنساني مميز.

ويجيب محمد هنيدي، خلال الحلقة على أسئلة الجمهور وكذلك يكشف عن أحلامه وطموحاته مع نهاية سنة 2023 وبداية سنة جديدة.

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

محمد هنيدى وفيلم مرعى البريمو 

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدى فيلم "مرعى البريمو" وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول المعلم مرعي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

"مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

الاعلامي محمود سعد النجم محمد هنيدي سولد أوت كامل العدد فيلم صعيدى فى الجامعة الامريكية فيلم مرعي البريمو محمد هنيدي

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