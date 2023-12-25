عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجديد اعتماد الأيزو لكليتي العلوم والطب بجامعة سوهاج

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تجديد منح كليتي العلوم والطب  لشهادتي الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطني للإعتماد ايجاك والمنتدي الدولي للإعتماد IAF.

 

وكذلك شهادة الأيزو 21001:2018 من المجلس الوطني للاعتماد ايجاك، بحضور كلاً من الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور جمال سرور المدير التنفيذي لمشروع الأيزو ومدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي، ووكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات.

وبهذه المناسبة هنأ الدكتور حسان النعماني، كليتي العلوم والطب على هذا الإنجاز المتميز، موضحاً أن ذلك جاء بناء على توصية الشركة المانحة بالموافقة على تجديد الثقة ومنح شهادة الأيزو للكليات.

ما يبرهن على استيفائها لمعايير التميز لنظامها الإداري ومطابقة جميع إداراتها المستهدفة للنظم والاشتراطات المحددة لهذا الشأن، مضيفاً أن ذلك يساهم في زيادة القدرة التنافسية لرفع مستوى تصنيف الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على أن هذا المنح يأتي تتويجًا للجهود الكبيرة من قيادات الجامعة وإدارة الكليات  ذات الدرجة العالية من الكفاءة، إلى جانب تعزيز ثقافة التميز المؤسسي والحوكمة على مستوى كافة القطاعات بالجامعة.

إعلان مهم للموظفين وطلاب المدارس في سوهاج

نائب محافظ سوهاج يفتتح دورة تدريبية لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور جمال سرور، أن  جامعة سوهاج هي الجامعة الأولى على مستوى الجامعات المصرية التى تطبق الايزو 21001 لإدارة المؤسسات التعليمية على الهيكل الإدارى وعدد 7 كليات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتى نتيجة حرص قيادات الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية.

 

وأشار سرور إلى  أن فريق العمل ضم كلاً من الدكتور مهندس عمرو أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المانحة، وفريق المراجعين الدكتور مهندس محمد أحمد عثمان مدير منح شهادات الاعتماد، والدكتورة منال درويش و المهندس أحمد كمال.

 

ومن الشركة العربية للاستشارات والنظم وهي الشركة المؤهلة استشاري الشركة الدكتور محمد أمين، وبحضور كلاً من المديرين التنفيذيين للايزو بكليتي العلوم والطب  وأمناء الكليات.

سوهاج جامعة سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج الايزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

بيان من نقابة الموسيقيين حول أغنية روبي "3 ساعات متواصلة"

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

موضوعات متعلقة

إصابة سائق وابنته في تصادم ملاكي ونقل محملة بالبنزين في سوهاج

ترشيحاتنا

«يا قوم أليس لي ملك مصر».. اعرف أسرار الآية 51 وأنهار فرعون الواردة فيها

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

توجهت لإنهاء إجراءات الإفراج فضبطتها الشرطة| القصة الكاملة لحكم حبس سما المصري “للمرة الثانية”

أبرد سجون العالم.. الكشف عن مكان نافالني معارض بوتين بعد أسبوعين على اختفائه

السوبر المصري| الأهلي يتوجه لملعب محمد بن زايد استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا

رويترز: مصرع عضو كبير بالحرس الثوري الإيراني خلال غارة إسرائيلية بمحيط دمشق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها|ابن غادة عادل يلومها بسبب مشهد جريء.. و25 صورة أثارت الجدل

جمال شعبان: النهجان خلال ارتداء الشراب أو الحذاء.. عرض لمرض خطير

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

في عيد ميلادها الـ49.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة عادل

فيديو

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

تخفيف الأحمال وموعد انتهاء قطع التيار وإجراءات الحكومة.. تغطية خاصة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ