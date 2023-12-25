بلا أي شيء.. تعليق صادم من ناقد رياضي على مباراة بيراميدز وفيوتشر

علق الناقد الرياضي شادي عيسي علي أحداث مباراة بيراميدز وفيوتشر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شادي عيسي : أولي مباريات السوبر المصري (النخبة) ،بلا جمهور ولا أي شيء للأسف.

وشهدت مباراة بيراميدز وفيوتشر حرصا من الفريقين خلال أحداث الشوط الأول فلم تشهد المباراة فرصا مؤثرة علي مرمي الفريقين.

وشهدت الدقيقة ٢٢ من أحداث المباراة فرصة خطيرة لفريق بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي الذي راوغ الحارس محمود جنش وقابلها مصطفى فتحي بتسديدة ولكن وصلت سهلة إلى أحضان الحارس جنش.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فيوتشر في إطار لقاءات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي.