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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استولى على مليون و400 ألف جنيه.. ضبط مستريح السجائر في سوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عامل؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على مليون و400 ألف جنيه من المواطنين، من 3 أشخاص.

 

وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها في تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها إلى أصحابها.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من إدارة الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، مفادها ورود بلاغًا من المدعو "م. ا- 57 عامًا- صاحب مصنع خاص- وشخصين آخرين".

 

يفيد بتضررهم من "أ. ش- 37 عامًا- عامل- ويقيم دائرة قسم شرطة طهطا"، إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و400 ألف جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها في تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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