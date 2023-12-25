توجهت لإنهاء إجراءات الإفراج فضبطتها الشرطة| القصة الكاملة لحكم حبس سما المصري “للمرة الثانية”

حبس سما المصري.. لم يمر فترة زمنية طويلة علي خروج الراقصة الاستعراضية سما المصري من السجن عقب حبسها لمدة عامين، لتقوم أجهزة الأمن بالقبض عليها مرة أخري لتنفيذ حكم صادر ضدها.

وقامت أجهزة الأمن، بإلقاء القبض علي الراقصة الاستعراضية سما المصري، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه صباح اليوم، وإليكم تفاصيل القبض علي سما المصري في التقرير التالي.

القبض علي سما المصري

وكانت قد خرجت الراقصة الاستعراضية سما المصري، من السجن منذ أيام قليلة ماضية، لتصدر جهات التحقيق المختصة قرارا بالقبض عليها صباح اليوم الإثنين الموافق 25 من ديسمبر الجاري.

ويأتي ذلك في القضية رقم 349 لسنة 2020، وتم تنفيذ عقوبة سنة في تلك القضية وأنهت العقوبة بتاريخ 24 أكتوبر، ليتم تغليظ العقوبة بتاريخ 11 نوفمبر، أمام دائرة النقض لثلاث سنوات وتغريمها 300 ألف جنيهًا.