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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا عزاء لـ بيراميدز.. فرج عامر: ميزانية ضخمة وفلوس كتير بدون بطولات

صدى البلد

حرص  فرج عامر علي تهنئة فيوتشر  التأهل لنهائي كأس السوبر عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : مبروك لفيوتشر التأهل لنهائي كأس السوبر بعد ما الفرقتين لعبوا ٣٤ ضربة ترجيح مثيرة عوضت برودة المباراة نفسها .. ولا عزاء لبيراميدز  ميزانية ضخمة  وفلوس  كتير  للاسف  بدون تحقيق أي بطولات.

وانتهت مباراة فيوتشر وبيراميدز في بطولة السوبر المصري بفوز فيوتشر بركلات الترجيح 14 _13.

وبهذه النتيجة يتأهل فيوتشر لنهائي بطولة السوبر في انتظار الفائز من لقاء سيراميكا والأهلي.

شهدت مباراة بيراميدز وفيوتشر حرصا من الفريقين خلال أحداث المباراة فلم يشهد اللقاء فرصا مؤثرة علي مرمي الفريقين.

وشهدت الدقيقة ٢٢ من أحداث المباراة فرصة خطيرة لفريق بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي الذي راوغ الحارس محمود جنش وقابلها مصطفى فتحي بتسديدة ولكن وصلت سهلة إلى أحضان الحارس جنش.

فيوتشر المهندس محمد فرج عامر كأس السوبر تاهل فيوتشر

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