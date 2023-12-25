وزير العدل: طفرة في تسوية المنازعات وتحسين الأداء القضائي

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال احتفالية تكريم القضاة والقاضيات المتميزين في عام 2023، إن وزارة العدل تسعى إلى تنظيم وتطوير شؤون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية. تهدف الوزارة إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي، مع وضع قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة.

وفي سياق جهود الوزارة، أكد الوزير على أهمية الارتقاء بالعنصر البشري وتطوير بيئة العمل وآلياته. كما أشار إلى جهود التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية، مع التكاتف لتحقيق سرعة الفصل في المنازعات القضائية.

وأبرز المستشار عمر مروان نتائج هذه الجهود في المحاكم الابتدائية حيث خلت المحاكم على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية في قضاء الأسرة سنة 2020 وما قبلها، بينما بلغ عدد الدعاوى المدنية المتبقية 480 دعوى. وفيما يتعلق بقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020، تم الفصل فيها جميعًا.