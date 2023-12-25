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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نمو كبير للصناعات الروسية رغم العقوبات الغربية

روسيا
روسيا

أكد رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن روسيا تحقق معدلات أداء جيدة.

أظهر هذا العام أن الصناعة الروسية، خلافا للتوقعات الأولية المتشائمة للخبراء، حققت نموا قويا، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وقال مانتوروف: "يمكننا أن نقول بالتأكيد إن العام الحالي أصبح نقطة انطلاق لتطوير صناعة الأدوات الآلية".

وأضاف: "أما بالنسبة لإنتاج أنظمة الطائرات دون طيار، حيث تم تحقيق نتائج مهمة أيضًا، فلا يزال من الصعب إعطاء أرقام الإنتاج الدقيقة لهذا العام، فالسوق لا يزال في مرحلة التشكيل".

وتابع: "ومع ذلك، فإن أكبر شركتين مصنعتين للطائرات بدون طيار " Geoscan Group" و "Aeromax" لاحظتا زيادة في إنتاجهما في نهاية العام. بشكل عام، هناك بالفعل حوالي 200 منظمة في روسيا تشارك في تطوير أو إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات دون طيار".

وقال مانتورف خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "لا أريد التباهي، لكن يمكنني القول إننا بدأنا في تحقيق مكاسب ورفعنا وتيرة الإنتاج في وقت أبكر من الدول الغربية".

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