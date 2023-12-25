سحر المغربي تتحدث عن مجهودات مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية

قالت الدكتورة سحر المغربي المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، إن المؤسسة تعمل في أكثر من 10 مجالات للعمل الخيري والتنموي.

وأضافت الدكتورة سحر المغربي المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، خلال استضافتها ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لدينا مواسم أساسية تقوم بها المؤسسة كل عام، منها أكبر حملة توزيع سلع رمضان، وتضم أكثر من 27 ألف شنطة أو كرتونة".

وأشارت الدكتورة سحر المغربي المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية،: "لدينا فريق بحث جيد لرصد الحالات المستحقة وهذه أول خطوة للعمل الخيري"، موضحه: "المساعدات تشمل أكثر من موسم وليس رمضان فقط، ومنها موسم زواج اليتيمات في العيد والمولد النبوي، ويتم تجهيز أكثر من 100 عروسة".