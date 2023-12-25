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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف .. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلة، اليوم الإثنين فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة كارو  بطريق بهبشين - دنديل بمركز ناصر شمال بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة كارو  بطريق بهبشين - دنديل بمركز ناصر وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهم إلي أقرب مستشفى.

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وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم  يوسف عبد الناصر فتحي 22 سنة،  طالب مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وشروق فرج مرعي 6 سنوات مصابة بجروح و كدمات، ونورا حسين عبد الحميد 45 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وإسلام سيد محمد 16 سنة،  طالب مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، ودعاء فرج مرعي 23 سنة،  مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة وجميعهم مقيمون بقرية بهبشين.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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