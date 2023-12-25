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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عيار 21 تخطي 3150 جنيها.. رئيس شعبة الذهب يوضح الأسباب|فيديو

الذهب
الذهب

كشف المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن عدم توقف تجارة الذهب ومحلات الأصفر لا تتوقف عن عمليات البيع والشراء، لافتا الى وجود عدم استقرار واضطراب نتيجة للارتفاعات المتزايدة المتلاحقة للذهب مما أثرت على الاداء ولكن مازالت تستمر عمليات البيع والشراء.


واكد ميلاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة، اليوم المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفي شردي، أن هناك عدة عوامل مؤثرة بقوة في عمليات تسعير الذهب وعمليات تحديد السعر بصفة عامة، مؤكدا ان مصر تتأثر مباشرة بسعر الذهب عالميا  والذي يتخطي اليوم حاجز الالفين ستين دولار، قائلا:" ان الذهب مرشح جدا للصعود في الفترة القادمة".

 عيار ٢١ تخطي ال ٣١٥٠ جنيها

واشار رئيس شعبة الذهب الى ان سعر عيار ٢١ تخطي ال ٣١٥٠ جنيها، لافتا الى انه نتيجة للطلبات المتزايدة في السوق المحلي يرتفع أمامها اسعار الذهب.


وتابع: هناك ٣ عناصر محددين لسعر الذهب وهم السعر العالمي، وسعر صرف الجنيه، وعمليات العرض والطلب وهذه العملية لها قوة في السوق الحرة التي تزيد من أسعار الذهب، مؤكدا ان اسعار الذهب هذا الاسبوع تشهد ازدياد نسبي  وذلك نتيجة للطلبات المتزايدة للذهب أدي الى ارتفاع نسبي عن السوق العالمي.

الذهب أسعار الذهب عدم استقرار عمليات تسعير الذهب سعر صرف الجنيه

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