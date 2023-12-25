عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حزب الله بعد اغتيال إسرائيل مستشار الحرس الثوري الإيراني بسوريا

حزب الله
حزب الله

أصدر حزب الله اللبناني، بيانا، اليوم الإثنين، بعد اغتيال إسرائيل مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا، رضا موسوي، في غارة جوية إسرائيلية بمحيط العاصمة السورية دمشق.

وقال حزب الله، في بيان: “اغتيال العدو الصهيوني العميد رضا موسوي في سوريا والذي كان يعمل مستشارًا ‌عسكريًا هناك، اعتداء صارخ ووقح وتجاوز للحدود”.

وأضاف: “كان الشهيد من خيرة الذين عملوا على دعم المقاومة الإسلامية في لبنان لعشرات السنوات وهو رفيق السلاح والدرب للقائد قاسم سليماني”.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قال اليوم الإثنين، إن اغتيال النظام الصهيوني مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا، علامة على إحباطه وعجزه وسيدفع الثمن، حسبما ذكرت وكالة “إيسنا” الإيرانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني، علق اليوم الإثنين، على اغتيال إسرائيل أحد أقدم مستشاريه في سوريا، رضا موسوي.

الخارجية الإيرانية: طهران تحتفظ بحق الرد على اغتيال مستشار قائد الحرس الثوري

إيران تستدعي المبعوث الروسي وسط توترات دبلوماسية بشأن النزاع على جزر فى الخليج

وقال الحرس الثوري الإيراني: “الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد مستشارينا العسكريين القدامى في سوريا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، أن ضابطا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني قُتل في غارة جوية إسرائيلية  على العاصمة السورية دمشق.

وحسب وكالة “تسنيم”، قُتل رضا موسوي في غارة جوية اليوم في السيدة زينب بضواحي العاصمة السورية دمشق.

وأضافت أن “موسوي كان أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، ومقربًا من قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في يناير 2020 عند وصوله إلى بغداد”.

الحرس الثوري الإيراني سوريا حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

بعد فوز الأهلي .. تعرف على موعد نهائي السوبر المصري

قبل كأس أمم أفريقيا.. أول قرار من فيتوريا بعد إصابة نجم المنتخب

إقالة باتشيكو.. أول قرارات بيراميدز بعد الهزيمة أمام فيوتشر في مباراة السوبر

موضوعات متعلقة

يوآف جالانت: حزب الله يدرك أن بيروت قد تعاني نفس مصير غزة

قيادي في حماس يعلن شروط المقاومة لإطلاق سراح الأسري في غزة

نتنياهو يعلن 3 شروط لتحقيق السلام مع غزة

ضربات صاروخية.. المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة

كتائب القسام تعلن تدمير 13 آلية إسرائيلية في غزة

إعلام عبري: إسرائيل ترفع الحالة الأمنية جنوب الجولان تحسبا لعمليات من سوريا

جيش الاحتلال: ضربنا أهدافا لحزب الله في لبنان.. ومستعدون على كل الجبهات

جيش الاحتلال: نحن بصدد توسيع الحرب في جنوب غزة

ترشيحاتنا

لا فرق كبير بينهما.. مفاجأة تكشفها استطلاعات بين نسب تأييد بايدن وترامب

خطوات الحصول على سيارات المعاقين في 2024.. وتسهيلات من وزارة التضامن الاجتماعي

بـ12 صاروخا.. شاهد لحظة قصف المقاومة الفلسطينية لـ عسقلان المحتلة

استشهاد 5 فلسطينيين بسبب غارة إسرائيلية على منزل في خانيونس

قرارات صادمة من بايدن تهدد بتدمير الدولار الأمريكي

رسميا.. إثيوبيا تتخلف عن سداد ديونها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناته من السرطان.. الناظر يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

كم مدة السجن| كيف تسببت ابنة إبراهيم سعيد في حبسه؟.. تفاصيل

رغم فوائده العديدة.. احترس من أضرار القرنفل

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

فيديو

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ