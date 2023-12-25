بيان عاجل من حزب الله بعد اغتيال إسرائيل مستشار الحرس الثوري الإيراني بسوريا

أصدر حزب الله اللبناني، بيانا، اليوم الإثنين، بعد اغتيال إسرائيل مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا، رضا موسوي، في غارة جوية إسرائيلية بمحيط العاصمة السورية دمشق.

وقال حزب الله، في بيان: “اغتيال العدو الصهيوني العميد رضا موسوي في سوريا والذي كان يعمل مستشارًا ‌عسكريًا هناك، اعتداء صارخ ووقح وتجاوز للحدود”.

وأضاف: “كان الشهيد من خيرة الذين عملوا على دعم المقاومة الإسلامية في لبنان لعشرات السنوات وهو رفيق السلاح والدرب للقائد قاسم سليماني”.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قال اليوم الإثنين، إن اغتيال النظام الصهيوني مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا، علامة على إحباطه وعجزه وسيدفع الثمن، حسبما ذكرت وكالة “إيسنا” الإيرانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني، علق اليوم الإثنين، على اغتيال إسرائيل أحد أقدم مستشاريه في سوريا، رضا موسوي.

وقال الحرس الثوري الإيراني: “الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد مستشارينا العسكريين القدامى في سوريا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، أن ضابطا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني قُتل في غارة جوية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.

وحسب وكالة “تسنيم”، قُتل رضا موسوي في غارة جوية اليوم في السيدة زينب بضواحي العاصمة السورية دمشق.

وأضافت أن “موسوي كان أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، ومقربًا من قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في يناير 2020 عند وصوله إلى بغداد”.